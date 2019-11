The examples populate this alert with dummy content

GANDIA Fira Mercat obri les portes a la salut Els farmacèutics de la ciutat atenen als visitants oferint-los serveis i consells al voltant de la salut jueves, 14 de noviembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 13.00 (14/11/2019) Fira Mercat Gandia ha obert, de nou, les seues portes per acollir una nova mostra. Des de hui i fins al dissabte se celebra la fira sobre salut i consells, organitzada per l’Associació de Farmacèutics de Gandia, amb la col·laboració del Col·legi de Farmacèutics de València. Ferran Martínez, regidor de Polítiques Econòmiques i Comerç, ha estat en Hoy por Hoy Alcoy per donar a conèixer la nova oferta que estarà activa fins a aquest dissabte, en horari de 10 a 14 hores i de 17 a 21 hores.