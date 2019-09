The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS Firmada el acta de replanteo del nuevo colegio Bracal El alcalde, Gabriel Tomás, lamenta que no se haya comunicado al gobierno municipal y que la firma se haya realizado en un bar por la lluvia - Vicent Molina, portavoz de Compromís de Muro, explica que este tipo de documentos se firman entre empresa y técnicos de Conselleria - A partir del 2 de septiembre se inicia una cuenta atrás de 13 meses para acabar la obra lunes, 02 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El nuevo colegio El Bracal ha iniciado su cuenta atrás para ser, por fin, una realidad, con la firma del acta de replanteo el 2 de septiembre de 2019. A partir de este momento la empresa tiene 13 meses para finalizar la obra por lo que el 2 de octubre de 2020 debería estar acabada. Técnicos de Conselleria y representantes de la empresa Grupo Bertolín, encargada de la obra, han firmado este documento a partir del cual se deben iniciar unas obras con un presupuesto de cerca de 6 millones de euros. Se realizarán en el solar del antiguo Bracal, mientras que los alumnos iniciarán el curso número 12 en los barracones. La firma de este documento ha provocado una polémica entre el gobierno municipal y Compromís de Muro. El alcalde, Gabriel Tomás, primero ha destacado la importancia de este documento, "pues supone la luz verde para el inicio de las obras después de cerca de doce años de vergüenza y de espera por la que todos los políticos deberíamos escondernos y pedir perdón a alumnos y familias", pero después también ha lamentado desconocer por completo que esta firma se realizaría en el propio Muro y que nadie les haya avisado de ello, "primero creíamos que esta firma se realizaría en Valencia. Después por terceras personas hemos sabido que había personas en el solar y por lo que nos han contado al empezar a llover se han refugiado en un bar cercano donde han firmado este documento. No creemos que este lugar sea el idóneo para dar oficialidad a un instante tan importante y que tanto tiempo llevamos esperando. No entendemos que no nos hayan pedido venir al Ayuntamiento. No entendemos esta forma de comportarse por parte de la Conselleria". Vicent Molina, portavoz de Compromís de Muro, ha explicado por su parte que "se trata de la forma de actuar normal en este tipo de firmas de actas de replenteo. Los políticos ya han hecho su papel. Lo hizo el conseller Marzà en su día cuando inició el proyecto tras tantos años de espera. De ahí paso a manos de los técnicos que eligieron la mejor opción entre las empresas presentadas al concurso y los que ahora han firmado esta acta con representantes de la empresa. Suele realizarse a pie de obra, desconozco si por la lluvia se han refugiado en un bar, pero lo cierto es que los políticos en este caso no tenemos nada que decir después de estudiar la situación de las infraestructuras educativas valencianas, priorizar las que más años llevaban en barracones y presupuestar estas nuevas infraestructuras con la licitación posterior de los proyectos. Se han cumplido los plazos. El 2 de septiembre era el día previsto y se ha realizado la firma. En un año estará el nuevo Bracal que es lo realmente importante".