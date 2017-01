The examples populate this alert with dummy content

FERIAS Fitur se fija en las fiestas populares y en el turismo de interior La Feria Internacional de Turismo 2017 arranca el miércoles 18 de enero en Madrid lunes, 16 de enero de 2017 Las fiestas populares y el turismo de interior constituyen la principal apuesta de la Diputación para la próxima edición de Fitur, que arranca el miércoles en Madrid. La institución presenta en el certamen su nueva imagen de marca. El mismo miércoles presentará el plan de actuación para este año, que busca poner en valor el eje costa e interior. El jueves presentará la programación cultural e inaugurará un punto de información en la plaza Callao, donde repartirá 50.000 folletos y guías de las diferentes localidades. El sábado por las calles de Madrid se desarrollará el Gran Desfile Provincial, con representantes de fiestas relevantes de la provincia: Fiestas del Fuego, Moros y Cristianos, Semana Santa y Carnaval. A partir del viernes, el expositor de Costa Blanca, de 163 metros cuadrados, se dedicará a aportar información turística al público final, que puede visitar las instalaciones de Ifema desde ese día.