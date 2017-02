The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ Flamenco y poesía toman el Calderón La agenda de esta semana llega con dos grandes propuestas en el Teatro Calderón: Alba Molina y los versos de Joan Valls musicados por la Primitiva viernes, 10 de febrero de 2017 escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (09/02/2017) Viernes, 10 de febrero Fin de semana de lectura. A las 19.30 horas Paco Esteve i Beneito presenta Si ha nevat en l'Ateneu Cultural El Panical. El mismo espacio acoge, a las 20.30, la inauguración de una exposición de Pep Hernández y, a las 21 horas, un concierto de música cubana a cargo de Ernesto Hurra en el que es un homenaje a Silvio Rodríguez. A las 20.00 horas, el ex diputado de Izquierda Unida, Ignacio Blanco, habla de su libro, Botiflers, en la biblioteca Pare Arques de Cocentaina. Media hora más tarde, en Alcoy, uno de los eventos destacados: Alba Molina canta a Lole y Manuel en el Teatro Calderón. Sábado, 11 de febrero La mañana del sábado es un momento excepcional para recorrerse el ciclo expositivo que se encuentra repartido entre la Llotja de Sant Jordi, el Centre Cultural Mario Silvestre y el Casal Ovidi Montllor, además del nuevo espacio que se consolida: la capilla del Antiguo Asilo del Camí y su exposición en homenaje a Joan Valls. En Cocentaina tenemos la Mostra de Teatre Amateur, por si queremos airearnos por la comarca. Domingo, 12 de febrero En relación al año Joan Valls, el Teatro Calderón acoge su segundo plato fuerte del fin de semana: Música per als versos, versos per a la música, a las 19 horas, a cargo de la Corporació Musical Primitiva. Un homenaje a la poesía de Valls -y no solo-. Una hora antes, los enamorados encuentran su rincón, a las 18 horas, en el Teatre Principal, con Enamora2, Historias de San Valentín, con Amor-Discos. A las 20 horas, sesión de cine en el club Unesco con Código 46, dentro de la Mostra de Cinema i Drets Humans.