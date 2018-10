The examples populate this alert with dummy content

CULTURA Flamenco, zarzuela, ópera y lírica, hasta ritmos de América Latina, en la nueva temporada de Amigos de la Música La temporada de la Asociación de Amigos de la Música trae al bailarín flamenco Antonio Canales el próximo 21 de octubre - El programa, que se arriesga con diferentes géneros para todos los gustos, se prolongará hasta junio lunes, 08 de octubre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (08/10/2018) La temporada número 36 de la Asociación de Amigos de la Música arranca este mes y se prolongará hasta junio. La nueva programación mantiene los estilos clásicos pero se aventura en propuestas distintas con el objetivo de llegar a un público más amplio. Es el caso de Antonio Canales, que regresa, después de veinte años, con su ballet flamenco a los escenarios de Alcoy: Canales abrirá el Calderón a las 19.30 horas del domingo 21 de octubre. En noviembre, propuesta sinfónica. Diciembre, zarzuela, y, en enero, el tradicional Concierto de Año Nuevo. Para finales de ese mismo mes, Amigos de la Música reserva una de las grandes novedades de esta temporada: Discantus Latino, con ritmos de América Latina interpretados por la Coral de Murcia. Dos platos fuertes tendrán lugar, en marzo, con una ópera dedicada a los clásicos del cine, y en abril, con la visita a Alcoy de la Euskadi Kammerphilarminia.