CERTAMEN Flasheros celebra un concurs de fotografia en la Fireta de Muro És la quarta edició d'aquest certamen - Miriam Faus i Eva Giner ens ho han explicat en els estudis miércoles, 16 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (16/01/2019) El Grup Flasheros de Muro ha organitzat la quarta edició del concurs de fotografia Fotofireta amb motiu de la 4 edició de la Fireta de Sant Antoni de Muro. Els participants hauran d’enviar una foto feta durant els dies que transcorre la Fira els dies 18, 19 i 20. Hi haurà de marge fins al 31 de gener a la mitjanit per a presentar els treballs que seran avaluats per un jurat. La foto s’haurà d’enviar al correu grupflasheros@gmail.com amb les dades del participant. També hi haurà una exposició de fotografies organitzada pel grup. Així ens ho ha explicat en l’estudi de Radio Alcoi dos components de la directiva de Flasheros, Eva Giner i Miriam Faus.