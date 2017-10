The examples populate this alert with dummy content

DINAMIZACIÓN ECONÓMICA Focus Pyme se estrena en la comarca con una apuesta por la industria El encuentro de emprendedores se celebrará el 14 de noviembre con un programa en el que destacan los talleres y el espacio para mostrar proyectos innovadores martes, 17 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp Alcoy acogerá el 14 de noviembre la primera edición de Focus Pyme y Emprendimiento Alcoià-Comtat-Foia de Castalla, un encuentro empresarial con el objetivo de fomentar la cultura emprendedora y crear oportunidades de negocio. El evento se celebrará en la sala Ágora, según ha explicado la directora General del Instituto Valenciano de Competitividad Empresarial (IVACE), Julia Company, que ha presentado el acto junto al alcalde de Alcoy y presidente del Consorcio Comarcas Centrales, Antonio Francés, el presidente de la Mancomunitat de L'Alcoià y El Comtat, ;anuel Gomicia, y el director del CEEI, Jesús Casanova. Company ha destacado el protagonismo que desde el IVACE se está otorgando al territorio y a sus necesidades, “de ahí que se hayan programado 23 encuentros empresariales en diferentes comarcas de la Comunitat con la colaboración de 125 agentes del ecosistema emprendedor y con una participación prevista de más de 2.000 personas”. La directora general ha pormenorizado que el lema de la jornada del próximo 14 de noviembre Las empresas del futuro va en línea con la firme apuesta del IVACE y de la Conselleria de Economía Sostenible por las Industria 4.0. “Apostamos por la digitalización de las empresas, creemos que es la vía para ganar en competitividad y para ello en 2017 hemos destinado cerca de 9 millones de euros”, ha dicho. En este sentido, Company ha anunciado que la próxima semana el conseller de Economía Rafa Climent va a presentar el Plan Agenda Industria 4.0 de la Comunitat Valenciana, liderado por el IVACE “y que es la hoja de ruta para lograr la digitalización de las empresas de la Comunitat”. Por su parte, el alcalde de Alcoy ha hecho hincapié en el apoyo total que desde el consistorio se ha ofrecido para la organización del encuentro con el objetivo de facilitar el fomento del emprendimiento y el desarrollo empresarial en L'Alcoià y El Comtat. El presidente de la mancomunitat ha subrayado la importancia de la colaboración entre las más de 20 entidades y asociaciones que participan. Sobre el programa de Focus Pyme y Emprendimiento Alcoià-Comtat-Foia de Castalla, el Director del CEEI ha detallado que irá enfocado a Las empresas del futuro. Serán 6 sesiones en las que más de 10 ponentes destacados hablarán sobre la industria 4.0, la economía circular y social, las oportunidades empresariales de las Smart Cities, las claves del vídeo-marketing y las competencias del trabajador del Siglo XXI. En esta ocasión, además, habrá una Muestra de Empresas y de Entidades donde los participantes podrán solicitar información y asesoramiento.