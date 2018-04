The examples populate this alert with dummy content

APERTURA DEL FERNANDO REIG Fomento advirtió daños en los tirantes del puente en 2015 Podemos revela informes del ministerio que señalaban la necesidad de realizar una actuación “inmediata” antes de la rotura de uno de los 38 tirantes lunes, 16 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Los problemas por corrosión en los tirantes del puente de Fernando Reig no eran desconocidos para el Ministerio de Fomento. Así lo ha revelado la senadora de Unidos Podemos Vicenta Jiménez, que ha mostrado diferentes informes que demuestran que el ministerio tenía constancia de las deficiencias e incluso reclamaban en 2015 una intervención “inmediata”. No hubo intervención, sin embargo, hasta un año después, cuando colapsó uno de los 38 tirantes. El puente quedó cortado en julio de 2016 y las obras, con una inversión de 10 millones de euros, comenzaron en 2017. Los informes del ministerio vinculan el deterioro del puente a la falta de mantenimiento, aunque también ponen de manifiesto problemas de diseño y de ejecución de obra. En cuanto al diseño, las deficiencias apuntan a los desagües. La rotura de los tubos de PVC produjo filtraciones de agua que provocaron la corrosión de las vigas. Otro de los problemas fue la mala inyección de cemento en el recubrimiento de los tirantes, que permitió las filtraciones. Por lo que respecta a la ejecución de la obra, los informes han revelado que el recubrimiento de hormigón de las armaduras fue deficiente, al igual que las soldaduras. En este punto los técnicos insisten en problemas en el método de inyección de cemento para proteger los cordones de los tirantes. La senadora de Unidos Podemos Vicenta Jiménez sostiene que estos problemas se podrían haber corregido con un correcto mantenimiento e inspecciones. “Los daños en los tirantes son difíciles de detectar, pero si se hubiesen realizado inspecciones se podrían haber detectado”, manifiesta. El informe de 2015 alertaba de que “los defectos detectados suponen una situación anómala que requiere ser atajada de inmediato en los tirantes en que se han detectado cordones con corrosión y roturas de alambres en algunos casos”. Y añadía: “Se considera que está sobradamente justificada una intervención inmediata”. La senadora es muy crítica con el Ministerio de Fomento: “Aunque estos informes detectaban numerosos desperfectos y la necesidad de una actuación inminente, el ministerio no actuó hasta que se detectó la rotura de uno de los tirantes un año después”, sostiene. Jiménez, que no ha dado a conocer los informes hasta ahora “para no generar alarmar social” mientras se desarrollaba la reparación, también critica al Gobierno local, del PSOE, “por no exigir responsabilidades” al Ministerio de Fomento.