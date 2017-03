The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS Fomento aprueba la emergencia de la obra del puente de Fernando Reig El ministerio negocia la adjudicación del proyecto con las dos únicas empresas capacitadas para ejecutar la reparación jueves, 02 de marzo de 2017 El Ministerio de Fomento ha aprobado la declaración de emergencia de la obra de reparación del puente de Fernando Reig, cerrado por los daños en los 38 tirantes que sustentan la plataforma. El alcalde, Antonio Francés, ha adelantado a RADIO ALCOY que el ministerio negocia con las dos únicas empresas capacitadas para acometer el proyecto, que se prolongará durante aproximadamente año y medio. Según el alcalde, Fomento ya ha declarado de emergencia la reparación, el paso necesario para agilizar todos los trámites. Así se lo comunicó el Secretario de Estado de Infraestructuras, Manuel Niño, durante la reunión mantenida el pasado jueves para abordar la situación del tren Alcoy-Xàtiva. El alcalde aprovechó el encuentro para interesarse por la obra del puente. Fomento mantiene abiertas negociaciones con las dos únicas empresas que cuentan con la capacitación técnica para desarrollar la obra. La reparación implica instalar diez torres instaladas que sostendrán el tablero del puente de Fernando Reig durante la sustitución de los 38 tirantes, que se prolongará durante 13 meses. La obra cuenta con un presupuesto de 7,2 millones de euros, según explico en enero el delegado del Gobierno en la Comunidad, Juan Carlos Moragues. El proyecto de reparación prevé instalar una torre por cada tres alineaciones de tirantes. Serán el apoyo del tablero como alternativa a los tirantes. Una de las mejoras previstas es la instalación de dispositivos que permitirán controlar el comportamiento de los nuevos tirantes a lo largo del tiempo. De hecho, Fomento va a mejorar los accesos al interior del tablero para poder desarrollar una inspección y un mantenimiento regulares. En febrero se cumplió un año del inicio de los trabajos de mejora en el puente. Se trataba, en principio, de una obra de cuatro meses consistente en el cambio de las barandillas y las juntas de dilatación, así como la reconstrucción de los bordillos y las aceras y la impermeabilización del tablero. El plazo de obras superó las previsiones y en julio, después de que Fomento anunciase que en septiembre el puente permanecería cortado para completar los trabajos, el ministerio clausuró de urgencia el puente. Los trabajadores advirtieron un movimiento que obligó a desalojar la obra. El puente está cortado al tráfico desde entonces.