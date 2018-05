The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS Fomento autoriza la rotonda del acceso sur de Alcoy El Gobierno local aspira a iniciar las obras, de 750.000 euros, durante 2018 miércoles, 30 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El Ministerio de Fomento ha autorizado la construcción de la rotonda del acceso sur de Alcoy. El proyecto del Ayuntamiento ha salido a exposición pública. El Gobierno local, del PSOE, calcula que las obras, valoradas en 750.000 euros, pueden comenzar antes de que finalice este año. El Ejecutivo destaca el “intenso” trabajo desarrollado durante esta legislatura para conseguir que el ministerio autorizase esta rotonda, así como la de Cotes Baixes, cuyo proyecto está en redacción. El alcalde, Antonio Francés, ha recalcado que la mejora del acceso sur es prioritaria, puesto que ya funciona, de forma rudimentaria, provisionalmente. La prueba, obligada por el cierre del puente de Fernando Reig y el corte de La Beniata, “ha ratificado la importancia de una infraestructura de este tipo para la ordenación del tráfico, por lo que hemos trabajado con el ministerio para no retirar la rotonda provisional aunque ya se haya abierto al tráfico el puente de Fernando Reig, y construir una definitiva”, señala Francés, La nueva rotonda costará 750.000 euros. El alcalde apunta que “la buena gestión económica de los últimos años y las diferentes subvenciones que estamos recibiendo nos dan la posibilidad de poder hacer estos proyectos”. El regidor no olvida que son obras “pendientes desde hace más de 40 años”, y aportan “soluciones definitivas”. “Esta rotonda es importante para acceder al casco urbano de Alcoy, a los polígonos de la zona y al Parque Natural de la Font Roja, uno de los más visitados de la Comunidad Valenciana”.