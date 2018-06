The examples populate this alert with dummy content

OBRAS Fomento completa la reparación del puente de Fernando Reig Mejora las isletas del acceso sur y el Camí de La Murtera, deteriorado tras dos años de paso de vehículos pesados - Los trabajos fueron pospuestos por el ministerio para no demorar la reapertura de la infraestructura miércoles, 06 de junio de 2018 El Ministerio de Fomento completa la reparación del puente de Fernando Reig con la reforma de las isletas del acceso sur. Los operarios han entrado a trabajar esta semana para renovar las dos isletas y adecuarlas a la distribución actual del tráfico. Estas obras se completarán con la adecuación del Camí de La Murtera, muy deteriorado después del paso de la maquinaria pesada que operó en el puente durante dos años. Estos trabajos fueron acordados entre el Ayuntamiento y el Ministerio de Fomento para poder realizarlos tras la reapertura del puente, que se produjo en abril. El Gobierno local señala que está revisando las aceras y barandillas para exigir al ministerio que corrija posibles deficiencias en la obra. La reparación del puente superó los 10 millones de euros.