PATRIMONIO Fomento deja fuera del 1,5% Cultural el proyecto de Rodes Alcoy aspiraba a obtener hasta 1,7 millones para la rehabilitación de las antiguas industrias jueves, 18 de enero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp La recuperación de la manzana de Rodes se ha quedado sin fondos del Gobierno de España. El Ministerio de Fomento la ha dejado fuera del programa del 1,5% cultural al que optaba el Ayuntamiento para financiar una parte del proyecto. La Comisión Mixta del 1,5% Cultural, integrada por los ministerios de Fomento y Educación y Cultura, ha resuelto conceder 2,7 millones de euros a dos proyectos en la Comunidad Valenciana, en Ayora y Valencia. Estas iniciativas se han impuesto a la que planteaba Alcoy para obtener financiación con la que rehabilitar la manzana de Rodes. El Ayuntamiento aspiraba a percibir hasta 1,7 millones de euros. El programa 1,5% Cultural, por el que el Estado destina a conservar patrimonio una parte de su inversión en obra pública, se rige desde hace dos años por un sistema de concurrencia competitiva para primar la transparencia, publicidad y concurrencia. “Ha habido proyectos mejores”, ha admitido el concejal de Territorio y Empresa, Manuel Gomicia. Para optar a estas ayudas, el Ayuntamiento inició los trámites con los que declarar la manzana de Rodes como Bien de Interés Cultural, una condición indispensable para formar parte de este programa. La desestimación del proyecto de Rodes para este programa del 1,5% Cultural la ha dado a conocer Compromís, que asegura que la iniciativa ha sido rechazada por la poca implicación económica del Gobierno. “Hacer ruedas de prensa presentando fotografías de proyectos es muy llamativo, pero deben ser trabajados y defendidos con eficacia y no para cumplir el expediente, como parece este caso”, ha dicho el concejal nacionalista Màrius Ivorra.