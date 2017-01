The examples populate this alert with dummy content

OBRAS Fomento detecta daños en nuevos tirantes del Fernando Reig El ministerio se reúne el lunes con el Ayuntamiento para informar sobre la situación de la infraestructura y el plazo de los trabajos viernes, 13 de enero de 2017 El Ministerio de Fomento ha detectado daños en nuevos tirantes del puente de Fernando Reig. La Demarcación de Carreteras va a informar el lunes al Ayuntamiento sobre la situación del puente y los plazos de obra, que se van a alargar como consecuencia de los nuevos problemas detectados. A la reunión asistirá el delegado del Gobierno, Juan Carlos Moragues. El estado de la infraestructura es peor de lo que temían los técnicos en un primer momento, según ha podido saber esta emisora. El análisis del estado de los tirantes del puente ha revelado daños similares a los que presentaba uno de los tensores, que fue sustituido entre los pasados meses de septiembre y octubre. Aquel tirante, según informó entonces el ministerio, padecía los efectos de la corrosión provocada por la filtración de lluvia. Fomento decidió en septiembre revisar todos los tirantes del puente. El análisis ha revelado nuevos problemas, de los que la Demrcación de Carreteras informará al Ayuntamiento el próximo lunes. La reunión, en Valencia, está prevista a mediodía. Junto a miembros del Gobierno local estarán representantes de los grupos en la oposición. El próximo mes de febrero se cumplirá un año del inicio de los trabajos de mejora en el puente. Se trataba, en principio, de una obra de cuatro meses consistente en el cambio de las barandillas y las juntas de dilatación, así como la reconstrucción de los bordillos y las aceras y la impermeabilización del tablero. El plazo de obras superó las previsiones y en julio, después de que Fomento anunciase que en septiembre el puente permanecería cortado para completar los trabajos, el ministerio clausuró de urgencia el puente. Los trabajadores advirtieron un movimiento que obligó a desalojar la obra. El puente está cortado al tráfico desde entonces.