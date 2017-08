The examples populate this alert with dummy content

TRÁFICO Fomento duda de la seguridad de la Beniata y rechaza abrir el segundo carril El Ayuntamiento encarga un estudio para demostrar la efectividad del nuevo muro para impedir derrumbes sobre la carretera miércoles, 16 de agosto de 2017 El Ministerio de Fomento no se fía de la seguridad de los grandes bloques de piedra instalados por el Ayuntamiento de Alcoy para evitar nuevos desprendimientos de la ladera de la Beniata. Por eso ese acceso a Alcoy sigue con un único carril pese a que las obras acabaron en julio. El ministerio ha exigido al Ayuntamiento que garantice la seguridad antes de autorizar la apertura del segundo carril, cortado desde enero. El Gobierno local, del PSOE, ha encargado un estudio que certifique que la solución adoptada impedirá que un eventual desprendimiento vuelva a afectar a la carretera. La oficina técnica contratada de urgencia por el Ayuntamiento ha comenzado a trabajar hoy mismo. Según los cálculos del Gobierno, el nuevo estudio de seguridad no estará acabado antes de un mes, periodo en el que la Beniata mantendrá un único carril, regulado por semáforos. Es, desde hace un año, la única vía de acceso y salida a Alicante. La reparación de la ladera de la Beniata costó 39.000 euros y consistió en la colocación de un muro de escollera formado por grandes bloques de piedra. La solución no acaba de convencer a la Demarcación de Carreteras, reticente a autorizar la apertura del segundo carril. El Gobierno espera que el resultado del estudio encargado sea suficiente para que el ministerio autorice la apertura del segundo carril y contribuya a mejorar la circulación en la ciudad, condicionada por las obras en el puente de Fernando Reig.