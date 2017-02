The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS Fomento estudia una inversión mínima tras descartar el gran proyecto para el tren El ministerio valora realizar obras valoradas en 3,5 millones para reducir la "fragilidad extrema" de la línea por falta de mantenimiento viernes, 24 de febrero de 2017 El Ministerio de Fomento valora en 3,5 millones de euros el proyecto para eliminar los puntos de riesgo del tren Alcoy-Xàtiva. El Gobierno central, que directamente descarta asumir la inversión necesaria para modernizar la línea, estudia acometer esta obra para corregir los problemas básicos. Decepcionados han regresado los alcaldes de Alcoy, Xàtiva y Ontinyent de su reunión, el jueves, con el secretario de Estado de Infraestructuras, Manuel Niño, que ha dejado claro que ni a corto o medio plazo el Ministerio va a realizar la inversión prevista en el acuerdo alcanzado con la Generalitat en 2009 y que estaba calculada en unos 40 millones de euros. "Es preocupante la falta de inversión", reconoce el alcalde de Alcoy, Antonio Francés. Fomento, sin embargo, estudia asumir una inversión urgente de 3,5 millones para evitar, según el alcalde, la "extrema fragilidad" del tren, que por el mal estado obliga a cortar el servicio ante lluvias o desprendimientos. Francés señala que los alcaldes han reivindicado esta intervención, que el propio ministerio reconoce Esta intervención consiste en consolidar taludes, cambiar traviesas, reforzar carriles y mejorar las señales. Los alcaldes han exigido a Fomento que, al menos, asuma esta intervención, que según el secretario de Estado podría ejecutarse entre 2017 y 2018. Esta obra disminuiría el tiempo de recorrido en siete minutos. Los alcaldes también han pedido un aumento de las frecuencias para que el servicio sea más competitivo.