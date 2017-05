The examples populate this alert with dummy content

AVANCE Fomento inicia la reparación del puente de Fernando Reig Los trabajos, con un presupuesto de 7,2 millones, se prolongarán durante 13 meses miércoles, 10 de mayo de 2017 El Ministerio de Fomento ha anunciado este miércoles el inicio de la reparación del puente de Fernando Reig, al que sustituirá todos los tirantes. La obra cuesta 7,2 millones y durará 13 meses.