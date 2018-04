The examples populate this alert with dummy content

FERNANDO REIG Fomento prueba la resistencia del puente para su inminente apertura Las pruebas de carga, que se prolongan durante todo el día, determinan el resultado de la obra de restauración de la infraestructura miércoles, 04 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (04/04/2018) El puente de Fernando Reig se está sometiendo este miércoles a las pruebas de carga para determinar la resistencia de los nuevos tirantes. Estas pruebas son el último paso para reabrir “de forma inminente” la infraestructura, cerrada al tráfico y a los peatones desde julio de 2016. La directora de las pruebas, Gema Fernández, ha explicado, en declaraciones a Aramultimedia, que los trabajos se van a desarrollar a lo largo de toda la jornada. La evaluación del puente consiste en siete pruebas, de en torno a una hora de duración. “Vamos introduciendo camiones para comprobar que el puente funciona con normalidad”, ha precisado. Arreglo a la carga colocada, los técnicos miden determinados parámetros que permiten analizar la respuesta de la infraestructura, especialmente los 38 nuevos tirantes instalados para sustituir los anteriores, dañados por corrosión. Durante este miércoles se utilizan hasta 28 camiones cargados con 40 toneladas de arena. La mayor parte de las pruebas se ha concentrado durante la mañana, aunque la última se desarrollará por la tarde. Fernández ha señalado que, si los resultados de las pruebas son satisfactorios, la apertura del puente será inminente. El Ministerio de Fomento barajaba la posibilidad de restablecer el tráfico el próximo 9 de abril. La intención, en cualquier caso, es que el puente esté operativo antes de las fiestas de Moros y Cristianos.