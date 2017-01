The examples populate this alert with dummy content

AVANCE Fomento sustituirá todos los tirantes del Fernando Reig La obra costará 7,2 millones de euros y se prolongará durante 13 meses lunes, 16 de enero de 2017 El Ministerio de Fomento ha comunicado al Ayuntamiento de Alcoy que todos los tirantes del puente de Fernando Reig deben ser sustituidos. El proyecto costará 7,2 millones y la obra durará 13 meses.