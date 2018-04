The examples populate this alert with dummy content

COMUNICACIONES Fomento ultima el concurso de redacción de proyectos para mejorar el tren Alcoy-Xàtiva El ministro De la Serna anuncia los primeros pasos para modernizar el servicio lunes, 16 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (16/04/2018) El Ministerio de Fomento va a licitar la redacción de los primeros proyectos para modernizar la línea ferroviaria Alcoy-Xàtiva. Lo ha anunciado este lunes el ministro Íñigo de la Serna durante la reapertura del puente de Fernando Reig. Ante las críticas por la falta de fondos para el tren en el proyecto de Presupuestos Generales del Estado, el ministro ha señalado que “no es posible incluir cantidades significativas porque primero hay que redactar los proyectos”. De la Serna ha avanzado que el ministerio está trabajando en los pliegos para concursar la redacción de dos proyectos. El primero es el de consultoría de asistencia técnica del proyecto de rehabilitación y renovación de los diversos tramos y el tratamiento de la superestructura de la vía. Esta obra está valorada en 12 millones de euros, según ha explicado el ministro. El segundo proyecto a redactar es el de instalación de bloqueo de liberación automática. El importe de la obra será de 10 millones de euros. El ministro ha explicado que su departamento trata de “acelerar los trámites”. Los proyectos a redactar suman 22 millones de euros, la cantidad prevista para el tren en el Plan de Cercanías de la Comunidad Valenciana, a ejecutar hasta 2025.