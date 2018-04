The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Fonèvol acusa al Casal de segregar al diferenciar trajes de hombres y mujeres El colectivo, que este lunes 16 de abril participa en una entraeta a partir de las 22.30 por San Nicolás, realizó el pasado viernes el tradicional reparto de confeti morado lunes, 16 de abril de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (16/04/2018) Fonèvol acusa al Casal de impedir el acceso a la mujer al diferenciar los trajes para hombres y mujeres. No comparte la solución dada en las Glorias mixtas y reivindica un único traje para evitar lo que consideran una segregación. Sostienen que si bien puede haber escuadras mixtas la indumentaria oficial ha de ser igual para hombres y mujeres. "Las cuatro glorieras del hospital y las de la calle demuestran que las mujeres queremos y podemos. Los actos mixtos han sido igual de emocionantes que los otros, continuar con la segregación ya no tiene sentido". En un comunicado en el que anima al Casal a no poner más trabas señala que "las filaes integradoras han eludido los impedimentos poniendo un vestido case igual al oficial y dibujándolo diferente, cambiando el color de una cinta o sustituyendo una luna por una estrella. Diferencias que pudieran revertirse fácilmente". El colectivo, que este lunes 16 de abril participa en una entraeta a partir de las 22.30 por la calle San Nicolás, realizó el pasado viernes el tradicional reparto de confeti morado en su sede del Club Unesco.