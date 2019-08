The examples populate this alert with dummy content

FIESTAS Fonèvol estudia realizar enmiendas al borrador del nuevo estatuto Consideran que con la reforma del estatuto que ha puesto en marcha la Asociación de San Jorge no se respeta a las festeras pioneras que visten el traje de hombre lunes, 05 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (05/08/2019) Fonèvol estudia realizar enmiendas al borrador del nuevo estatuto de la Asociación de San Jorge para que las festeras que lo deseen pueden seguir vistiendo el traje masculino. La portavoz de Fonèvol, Herminia Blanquer, recuerda que esta entidad defiende un traje por filà, una uniformidad que permitiría que todo fuese más sencillo a la hora de desfilar. Cifran en cuatro o cinco mujeres las que visten el traje masculino. Con la reforma del estatuto que plantea la Asociación no podrán hacerlo por lo que consideran que no se respecta a estas festeras pioneras. Además recuerdan que todavía no tienen totalmente decidido la presentación de estas enmiendas y que ya han enviado un artículo de opinón a los medios de comunicación al respecto. Festers y asociados tienen hasta el 10 de septiembre para presentar estas enmiendas al borrador del nuevo estatuto.