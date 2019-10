The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Fontilles en Amagatalls de la Festa Jordi Peidro ha estado en el programa de Paco Aznar en representación de la Penya Fontilles Alcoy para explicar detalles de la visita al Sanatorio que cumplirá este sábado 12 con su 69 edición jueves, 10 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Amagatalls de la festa (10/10/2019) La Peña Fontilles Alcoy ha organizado para este sábado 12 la 69 edición de la visita al Sanatorio de Fontilles. Las Fiestas de Moros y Cristianos cumplirán con esta tradicional y solidaria visita para poder aportar elementos al antiguo lazareto como mobiliario para su comedor, ropa de cama, etc. Jordi Peidro, en representación de esta peña, ha estado con Paco Aznar en el programa Amagatalls de la Festa para dar más detalles sobre esta iniciativa festera que se engloba dentro de los actos del Mig Any.