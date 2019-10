The examples populate this alert with dummy content

MOROS Y CRISTIANOS Fontilles, la cara más solidaria de la Festa Cerca de 400 festeros según la Peña Fontilles estuvieron en el viejo lazareto de la Vall de Laguar - Asistieron los cinco cargos y otras 150 personas entre visitantes y familiares lunes, 14 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp La Peña Fontilles Alcoy volvió a organizar la visita al Santuario de Fontilles en La Vall de Laguar, por 69 edición. Según la organización alrededor de 400 festeros, más 150 acompañantes, familiares y turistas, se dieron cita a lo largo del sábado en el viejo lazareto. Las Fiestas de Moros y Cristianos con sus cinco cargos al frente -se dio la curiosidad que los dos capitanes de las filaes Tomasinas y Magenta, quisieron desfilar juntos- estuvieron llevando un poco de fiesta y solidaridad a este lugar. Se aportó además mobiliario para el comedor o ropa de cama, pañales... todo lo necesario para el día a día de esta institución.