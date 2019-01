The examples populate this alert with dummy content

AGORA Formación, innovación y metas en el ámbito laboral para iniciar el año El Diploma de Extensión Universitaria en Aplicaciones Textiles de Aitex, la charla del experto Alfons Cornella y los consejos de Macarena Florencio conforman el primer Espacio Ágora de 2019 martes, 15 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (09/01/2019) El Espacio Ágora del miércoles 9 de enero aborda el miércoles 9 de enero tres aspectos básicos para iniciar el año con buen pie. Comenzamos con la visita a Aitex, el Instituto Técnológico del Textil, que lanza la quinta edición del Diploma de Extensión Universitaria en Aplicaciones Textiles y que desarrolla junto al Campus de Alcoy de la Universitat Politècnica de Valencia. María José Doménech, técnico de formación de Aitex, destaca que está destinado a profesionales del sector que quieran mejorar sus capacidades en los nuevos usos del textil en el ámbito sanitario o deportivo. El curso arranca el próximo 18 de enero y tiene una duración de 300 horas divididas en sesiones presenciales y no presenciales. En Ágora hablamos también con Alfons Cornellà de la charla que ofrecerá el 17 de enero a las 19.30 horas a la Sala Ágora de Alcoi dentro del programa de Alternativas. Sesiones de Ciutat. La iniciativa presentada el pasado año ya ha realizado sus dos primeras actividades, una conferencia de Antonio Escohotado. Alfons Cornellà, es licenciado en Física, mantiene la red de innovación Infonomia.com. Ha publicado 17 libros y cerca de1.000 artículos, realiza conferencias alrededor del mundo y es consultor de grandes empresas en temas relacionados con la Innovación. Macarena Florencio, psicóloga y experta en trabajo cierra el programa con consejos para establecer metas en el ámbito laboral en el arranque del nuevo año.