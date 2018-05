The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY Formación tradicional y de futuro El IES Serra Mariola de Muro completa la oferta de ESO y Bachillerato con los Ciclos Formativos de Confección y Turismo lunes, 28 de mayo de 2018 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (28/05/2018) El IES Serra Mariola presenta su oferta educativa este lunes 28 de mayo en Hoy por Hoy. Desde el salón de actos del centro los profesores Consuelo Ivorra, Maribel Alarcón y Pepe Vicedo analizan los ciclos de Confección y Turismo y la perspectiva que tienen los alumnos de encontrar empleo. Ambos ciclos basan su formación en dos sectores característicos de la comarca como son el tradicional textil confección y el de futuro que constituye el turismo de interior. Los alumnos Angel Gandía, Rubén Albero y Helena García, abordan su experiencia en el IES Serra Mariola.