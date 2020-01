The examples populate this alert with dummy content

FORMACIÓN Formadors 20.20 Alcoi llena el salón de conferencias del Centre d’Esports El lunes tuvo lugar en el salón de conferencias del Centre d’Esports la primera sesión formativa dentro del plan Formadors 20.20 Alcoi impulsado por la concejalía de Deportes miércoles, 29 de enero de 2020 Compartir Twitter Whatsapp La conferencia a cargo de Octavio Pérez (licenciado en Actividad Física, entrenador y atleta) que llevaba por título ‘Haz de tu pasión tu profesión’ llenó el salón de técnicos y entrenadores de nuestra ciudad que siguieron los aproximadamente 90 minutos que duró la misma con gran interés. Octavio trató temas como la motivación, liderazgo, marca personal y claves del entrenamiento, entre otros. La próxima cita con Formadors 20.20 será el lunes 24 de febrero también a partir de las 19:15h en el salón de conferencias del Centre d’Esports en esta ocasión con una ponencia a cargo de Reme Egea, diplomada en Educación Física y Licenciada en Psicología, que tratará sobre las claves para aumentar tu liderazgo de equipos Recordar que todas estas ponencias son gratuitas y que únicamente hay que confirmar la asistencia enviando correo electrónico a esports@alcoi.org.