Formar en la igualtat

Informativo comarcal (18/06/2019)

El col·lectiu LGTBI MARIola, de suport a la comunitat de lesbianes, gais, transsexuals, bisexuals i intersexuals que treballa en l’àmbit de les comarques de l’Alcoià i el Comtat i els territoris veïns, ha conclòs amb un increment de sessions en relació a anys anteriors la tercera edició de la seua campanya de divulgació a centres escolars dels valors de la diversitat afectivo-sexual i identitat i expressió de gènere. Tal i com assenyala el president de l’entitat, Jordi Jiménez, la formació ha sigut “un dels pilars de l’existència del col·lectiu des del seu naixement”, i per això s’ha volgut treballar amb els centres educatius “per explicar i formar als més joves amb els conceptes d'identitat, orientació, expressió, i sobretot, per erradicar la LGTBIfòbia i l'assetjament entre els més joves”. Els membres del col·lectiu saben que ser una persona "diferent" i viure als nostres pobles no sempre és fàcil, i per això “considerem que treballar amb els més joves obrirà portes i facilitarà a molta gent el fet de poder viure en llibertat als nostres pobles”.

La campanya s’ha dut a terme fonamentalment a instituts de Secundària de l’àmbit geogràfic d’actuació d’LGTBI MARIola, però també ha anat puntualment més enllà de l’entorn de l’Alcoià i el Comtat, de la mateixa forma que els altres anys; així, s’han fet sessions als IES Pare Vitòria d’Alcoi i Pare Arques de Cocentaina, i al CIPFP Batoi d’Alcoi, però també per a alumnat de l’IES Albaida i a l’IES Pou Clar d’Ontinyent, on va tindre lloc la darrera de les activitats, el passat 11 de juny. Els destinataris de les xarrades han sigut tant alumnes d’ESO i Batxillerat com de cicles formatius de Formació Professional. Així, per exemple, en el darrer cas a l’IES Pou Clar d’Ontinyent es va treballar amb un grup d’estudiants de Grau Mitjà d’Atenció a Persones en Situació de Dependència.

Al curs 2018-2019 ha crescut de forma notable respecte de cursos anteriors el nombre de sessions a l'institut. El president d’LGTBI MARIola destaca que s’ha produït també un increment en el nombre de consultes sobre el format dels tallers i de les intervencions per part de la comunitat escolar. La demanda, de fet, ha sigut major que el nombre de sessions, ja que no s’han pogut atendre totes les peticions per falta de dates disponibles per part dels membres del col·lectiu que voluntàriament fan aquestes xarrades. No obstant això, Jordi Jiménez insisteix que “els propers anys estarem allà treballant amb professorat i alumnat”.

Per als membres del col·lectiu la valoració és molt positiva, ja que “veure l'interès dels centres i en algunes ocasions els mateixos alumnes són els que ens escriuen les coses als nostres centres educatius van canviant. Creiem que amb les sessions que fem a les aules, donem uns conceptes bàsics i resolem alguns dels dubtes que moltes ocasions estan confosos o desconeixen que significa realment”, assenyala Jiménez. A més, “els voluntaris que realitzen els tallers veuen que cada dia els alumnes sabem més i estan més al dia amb conceptes i altres diversitats, però no podem deixar la formació a les mans de les xarxes i d'internet”.

Per això, recorda que “cal continuar amb el procés de formació i acompanyament, i no sols dels alumnes, també dels equips docents que també els cal una formació de conceptes i altra de com aplicar les noves normatives i com portar endavant els protocols d'actuació d'avant de casos d'assetjament o amb les persones trans”. Des del col·lectiu MARIola, afegeix, “estem segurs que al curs 2019-2020 aquesta tendència anirà augmentant a nous centres i consolidant aquells que ja ho són”, de forma que més instituts vulguen comptar amb aquesta iniciativa. Per a les persones voluntàries, comenta Jordi Jiménez, “és un plaer veure la cara de felicitat de molts joves que tenen dubtes sobre la seua orientació i/o la seua identitat, i que arribem nosaltres per poder explicar que tot va bé i que no passa res per dubtar, són sensacions molt especials que fan que aquest projecte valga la pena”.