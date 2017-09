The examples populate this alert with dummy content

EN JUEGO (2ª PARTE) FORMENTERA 0 - 0 ALCOYANO El Alcoyano de Galiana se enfrenta a domicilio al Formentera - Sigue el partido en el 1485 OM o en esta web con Ismael Mayor, dirige el Carrusel Sheila García domingo, 24 de septiembre de 2017 Galiana se estrena en Formentera como entrenador del Alcoyano tras la destitución de Toni Aparicio. m. 25 Mario Fuentes se retira lesionado y entra Pau Bosch.