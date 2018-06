The examples populate this alert with dummy content

CULTURA 'Formentera Lady', el último trabajo del alcoyano Pau Durà, llega este viernes a los cines La historia gira en torno a las relaciones paternofiliales a través de un abuelo 'hippie' que reside en Formentera, encarnado por José Sacristán, y que ha de cuidar de su nieto durante su estancia en la isla jueves, 28 de junio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Formentera Lady, la última película del director alcoyano Pau Durà, podrá verse desde mañana en los cines de España. Tras el premio que consiguió en la Sección Oficial de Largometrajes del Festival de Málaga, el film llega ahora a la gran pantalla. Una historia que ahonda en la relación entre padres e hijos a través del papel de José Sacristán, que pasa sus días en el paraíso hippie de Formentera, y que va a recibir la visita de su nieto, del que tendrá que hacerse cargo. Sin duda, cierto toque autobiográfico, como reconoce el director y actor alcoyano. "Formentera fue el paraíso mítico, al menos, en nuestro país (...) Empecé a fabular sobre ese personaje hippie que llega aquí y, de repente, le toca ser padre, ese conflicto entre la libertad más absoluta del hippismo y una de las responsabilidades más interiores". Nostalgia, asuntos no resueltos que regresan. De nuevo, una cinta española, en este caso Formentera Lady, vuelve a confiar en Sacristán para su papel protagonista, como ya ocurrió en Quatretondeta, de Pol Rodríguez. Además, otros rostros alcoyanos, como el del actor Juli Cantó, aparecen en esta película que mañana ya podrá disfrutarse en los cines.