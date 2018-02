The examples populate this alert with dummy content

VILLARREAL B 0-1 ALCOYANO Fortuna blanquiazul El CD Alcoyano suma tres puntos en uno de los campos más complicados del grupo, tras ganar 0-1 al Villarreal B con gol de Lino en el minuto 48 - Ambos conjuntos han generado numerosas ocasiones de peligro, muchas de ellas, entre los tres palos domingo, 04 de febrero de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El examen se planteaba complicado, en casa de uno de los mejores equipos de la categoría y con unos números increíbles como local, el Villarreal B, un conjunto caracterizado por tener jugadores jóvenes pero de gran calidad, algo que han demostrado a lo largo del partido. Los 90 minutos se han vivido con gran intensidad debido a las numerosas llegadas y ocasiones de peligro que han generado ambos conjuntos. En la primera parte el Villarreal B ha tenido cuatro claras mientras que el Alcoyano ha tenido dos. La gran mayoría de ellas han sido consecuencia de errores en las defensas de cada equipo superando los rivales la espalda de los defensores. En el once inicial del CD Alcoyano no constaba ninguno de los fichajes del mercado de invierno. Algunos han estado en el banquillo y en el caso de Eldin, se ha quedado fuera de la convocatoria, al igual que Gato, por lesión. En el inicio de la segunda mitad, un fallo en la defensa del Villarreal B, en la que uno de sus jugadores ha errado en un intento de pase a su compañero dentro del área del submarino amarrillo, el balón le ha llegado a Lino que tan sólo ha tenido que empujarla para anotar el gol que ha puesto por delante a los suyos en el minuto 48 de partido. Los tres cambios del Alcoyano han llegado muy temprano, sobre todo teniendo en cuenta que el conjunto de Galiana iba por delante en el marcador. Roberto Alarcón, López Silva y Lino se han marchado y han entrado en su lugar Mario Arques, Kilian Morante y Mariano Sanz respectivamente. Los cambios se han producido debido al desgaste de los tres futbolistas que han salido del terreno de juego. La segunda parte también ha estado marcada por las cuantiosas ocasiones de peligro y diversos mano a mano entre delanteros y porteros de ambos conjuntos, destacando las figuras de los cancerberos, de Miguel Bañuz que ha sido uno de los protagonistas. Sin duda, destaca el resultado poco abultado para lo que se ha vivido en el encuentro. Los cinco defensores alcoyanistas, aunque con ciertos errores que han precedido a grandes ocasiones de gol para el Villarreal B, han evitado durante todo el encuentro que el gol del conjunto local llegase, a pesar de ello, la realidad es que el miedo de que la suerte del Alcoyano para que el filial del submarino amarillo empatase el partido, ha estado muy presente. La próxima jornada será ante la SD Formentera el domingo 11 de febrero en El Collao, de nuevo, en horario matinal.