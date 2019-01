The examples populate this alert with dummy content

TRAGALUZ Fotografía social y música para levitar Tragaluz escoge a la fotógrafa Diana Sanus y al creador de música ambient Nacho Ferrer para el suplemento cultural de este viernes, 18 de enero viernes, 18 de enero de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Tragaluz. Suplemento cultural (18/01/2019) Dos temas han marcado el Tragaluz de mediodía de este viernes. Por una parte, la exposición de fotografía documental que se expone en el club Unesco de Alcoy hasta febrero y que son historias de Diana Sanus. En una segunda parte, nos visita Nacho Ferrer, alias Mirage of Deep, para hablarnos del que es su décimo disco, Miscellaneous, una mezcla precisamente de ritmos exóticos, con el ambient y el new age fabricado desde Cocentaina para el mundo. Al finalizar, la agenda de este sábado y domingo. ¿Te apuntas a escucharlo de nuevo con nosotros?