HISTORIA Fotos, bicicletas de época o steampunk, propuestas que se suman a la Feria Modernista Las entidades Asociación Cultural Alcoy Modernista y Asociación Cultural Amigos del Modernismo de Alcoy han dado a conocer las actividades que realizarán durante la Feria viernes, 16 de agosto de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (16/08/2019) Queda un mes para el inicio de la Feria Modernista del 16 al 22 de septiembre, una celebración que contará con numerosas actividades. Las dos entidades creadas y dedicadas especialmente al modernismo han presentado sus propuestas. La Asociación Cultural Alcoy Modernista y la Asociación Cultural Amigos del Modernismo de Alcoy participarán en esta tercera edición de la Feria Modernista con una exposición fotográfica y una concentración y un circuito de bicicletas antiguas por parte de los primeros y de un picnic y un photocall decorado con muebles de época y de estilo steampunk, los segundos. La exposición fotográfica de Alcoy Modernista con imágenes entre 1890-1910 se inaugurará el día 17 a las 20 horas con un vino de honor y amenizado por un grupo musical, en la sala multiusos del Campus d’Alcoi. El domingo 22 habrá una concentración de bicicletas antiguas con ciclistas vestidos de la época con un circuito posterior. El presidente de esta entidad es Guzmán Bernabeu. Por parte de Amigos del Modernismo harán un picnic el sábado 21 a las 13 horas en el parque de Cervantes. Se saldrá de la Plaza de España y habrá música, juegos y bailes. Además en la Glorieta se ubicará un photocall en una carpa decorada con muebles y objetos de época el sábado y con estilo steampunk el domingo. Esta estética es, según señalan, de estilo modernista pero con mucha fantasía. La presidenta de esta entidad es Victoria Romero.