RUPTURA POLÍTICA Fracasa el intento de formar un gobierno alternativo a Compromís en Muro Esquerra Unida, PP y PSOE en Muro no se ponen de acuerdo para esquivar el mandato en minoría que promete el último año de legislatura en el municipio viernes, 06 de julio de 2018 Tras una semana de reuniones, el pálpito político de Muro atisba una novedad: gobierno en minoría. Fuentes municipales informan de que, después de que Esquerra Unida se haya reunido con el Partido Popular, primero, y con los socialistas este jueves, la situación no ha cambiado: Compromís gobernará en minoría, con cuatro concejales, el último año que queda de legislatura. De momento, la oposición se prepara para actuar desde la retaguardia de manera activa. Los grupos políticos en Muro esperan ahora que la alcaldesa, Jacqueline Cerdà, fije el día para la celebración del pleno extraordinario que solicitaron para debatir sobre el estado del municipio y la municipalización del agua, y que ha de celebrarse antes de que arranque el mes de agosto.