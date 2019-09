Francés defiende que el Ayuntamiento pidió las ayudas para Rodes y acusa a Ruiz de mentir

escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (30/09/2019)

El alcalde de Alcoy, Antonio Francés, acusa al portavoz del Partido Popular, Quique Ruiz, de mentir en el asunto de la solicitud de ayudas por parte del Ayuntamiento al 1,5% Cultural para Rodes. Asegura que sí que llegó a presentarse la petición en contra de lo expresado por Ruiz el pasado viernes y pide al concejal popular que se disculpe ante el ejecutivo local.

El primer edil, en una comparecencia esta mañana, ha expuesto y mostrado la resolución firmada por él en agosto de 2017 mediante el cual el Ayuntamiento solicitó la ayuda al Ministerio de Fomento al tiempo que se incoba el expediente para declarar BIC el conjunto arquitectónico de Rodes. "Declaración de BIC que, como ya informamos, no salió adelante porque la Conselleria consideró que no reunía los requisitos necesarios para esa declaración de BIC. Y eso frustró, finalmente, que la solicitud del 1,5% Cultural fuera positiva cuando resolvió el Ministerio. Como dijimos, solo en toda la Comunidad Valenciana se aprobaron dos proyectos. Eso es lo que pasó y no lo que dice el el Partido Popular, no lo que dice el señor Ruiz que ni tan solo realizamos la solicitud cuando tocaba", indica el alcalde.

Francés, de esta manera, aseguraba que su gobierno "no miente" y respondía así al Partido Popular tras denunciar el pasado viernes que no se había presentado a la convocatoria del 1,5% Cultural. El alcalde, asimismo, se ha mostrado "muy sorprendido" por la actitud del portavoz del PP, Quique Ruiz, a quién le pide que se disculpe ante el ejecutivo local. "En este Ayuntamiento hay un político que engaña, miente, insulta y que se dedica a manipular y a engañar a la ciudadanía para ir contra este gobierno. Y ese político mentiroso es Quique Ruiz, portavoz del Partido Popular en el Ayuntamiento de Alcoy, al quien le pido unas disculpas inmediatas ante todos los insultos y descalificaciones que lanzó la semana pasada. Si no lo hace, él estará desacreditado para continuar ejerciendo su labor de oposición en este ayuntamiento".

La máxima autoridad de la ciudad, por último, ha puesto el acento en que el Ayuntamiento no consiguió los 1,7 millones de euros del Estado, entonces gobernado por el PP, pero sí, dice, la Generalitat presidida por Ximo Puig va a invertir "3,5 millones de euros para el centro de interior de Turismo" que se situará en la manzana de la antigua fundición de Rodes.