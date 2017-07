The examples populate this alert with dummy content

POLÉMICA Francés desmiente estar en el top 5 de los alcaldes más remunerados El alcalde de Alcoy ha explicado que es de los pocos ediles de España que hacen públicas sus retribuciones viernes, 28 de julio de 2017 escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (28/07/2017) Antonio Francés, alcalde de Alcoy, desmiente las acusaciones de Guanyar Alcoi de que sea el quinto alcalde de España que más cobra. El primer edil ha explicado, ante las críticas de Guanyar la pasada semana por las retribuciones que obtuvo Francés en 2016, que “soy de los pocos que desde el 2011, año que accedí a la alcaldía, publica año tras año la declaración de la renta íntegra en la web del Ayuntamiento, por tanto, aquí nadie ha descubierto nada, ni nadie ha hecho un trabajo de investigación ni nadie ha cogido a nadie con algo que esconder”. Francés, además, ha explicado que desde hace unos años el sueldo del alcalde se ha reducido. “En 2010 empezó Jorge Sedano, y al año siguiente yo continué reduciendo el sueldo del alcalde y del resto de la corporación municipal”. En cuanto al posible detrimento que puede causar que Francés sea diputado, según Guanyar Alcoy, el alcalde considera que “soy diputado provincial desde el 2015. Como alcalde de Alcoy tengo una capacidad de influencia y de presentar proyectos que están recibiendo la aprobación por parte de otras administraciones y que digan eso en un momento en el que Alcoy está recibiendo más proyectos, más iniciativas y más fondos que en los últimos 20 años”. Además, Francés explica que van a presentar una moción para que todos los concejales del Ayuntamiento hagan públicas sus retribuciones y declaraciones de la renta, aunque el alcalde señala que aunque se aprobase siempre sería de carácter “voluntario”. El primer edil argumenta que su sueldo como alcalde es de 56.444 euros y que el resto de retribuciones corresponden a lo que cobra en régimen de asistencia en la Diputación. Francés asegura que de esta institución recibe 200 euros por cada asistencia a la que participa, y que sus ingresos por parte de la Diputación dependen del número de asistencias a las que acuda.