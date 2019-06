The examples populate this alert with dummy content

LEGISLATURA Francés encabeza un gobierno paritario con la primera edil de Fiestas El alcalde da a conocer las delegaciones de los 12 concejales del PSOE, seis hombres y seis mujeres, tras la investitura de la nueva Corporación lunes, 17 de junio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Los 12 concejales del PSOE, seis hombres y seis mujeres y conformarán el primer gobierno paritario. Una de las ediles ostentará por primera vez la delegación de Fiestas. Tras la investitura de la nueva Corporación, el alcalde, Antonio Francés ha presentado este lunes a su equipo de Gobierno. Al frente del Gobierno local se sitúa, Antonio Francés, que asume además de la alcaldía las delegaciones de Gestión Estratégica y Ciudad Inteligente, para el desarrollo de la estrategia DUSI y la Smart City. Lorena Zamorano será la concejal de Urbanismo, Turismo, Patrimonio Histórico y Compras y Contratación. Jordi Martínez, que será el portavoz del grupo socialista, será el delegado de Obras y Servicios, Movilidad Sostenible, Accesibilidad Universal y Políticas Comarcales. Vanessa Moltó seguirá al frente de Hacienda, Compras y Contratación y asume Régimen Jurídico. El concejal Jordi Silvestre, será concejal de Transición Ecológica y Protección Civil y Aranza de Gracia Políticas Inclusivas, de Infancia y Adolescencia. Alberto Belda sigue en Educación asume Empleo, Empresa, Recursos Humanos y Modernización de la Administración. María Baca continua con Juventud, Vivienda y Patrimonio. Raül Llopis se centra en Cultura y Policía. Teresa Sanjuán se encargará de Información y Defensa de la Ciudadanía, Democracia Participativa y Transparencia. Miguel Juan Reig será el concejal de Deportes, Salud Pública y Prevención de Riesgos Laborales y Carolina Ortiz combinará la delegación de Gente Mayor con Fiestas, convirtiéndose en la primera mujer en asumir esta responsabilidad y de ser la representante del Ayuntamiento en el Casal. Algo que ha destacado Francés como un gesto de "integración y normalidad. El reparto de dedicaciones de concejales y de los asesores y cargos de confianza se dará a conocer el miércoles 19 tras el pleno en que se aprobarán el reparto de asignaciones o remuneraciones.