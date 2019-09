The examples populate this alert with dummy content

ADIÓS A CAMILO SESTO Francés lamenta la pérdida de Camilo Sesto y estará en Madrid en la capilla ardiente El alcalde ha explicado que se desconoce aún la voluntad del cantante sobre dónde quería ser enterrado y que él encabezará una comitiva oficial que irá a la sede de la SGAE, en la capital de España, donde está el cantante fallecido para que se le pueda dar un último adiós domingo, 08 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El alcalde de Alcoy, Antonio Francés ha querido expresar la tristeza de toda la ciudad por el fallecimiento de uno de sus conciudadanos más reconocidos, el cantante Camilo Sesto, que falleció esta pasada madrugada. Francés ha recordado que la ciudad le entregó la medalla de oro y le hizo hijo predilecto al tiempo que le puso su nombre a una de las principales vías como es L'Alameda, que ahora se denomina L'Alameda Camilo Sesto. Al tiempo ha explicado que se han decretado dos días de luto por su fallecimiento y las banderas del Ayuntamiento ondean a media asta. Respecto al lugar donde será enterrado ha explicado que están a la espera de conocer cuales eran los deseos del cantante y que se ponían a disposición de la familia dispuestos a recibir sus restos si esa era su voluntad. Ya a las pasadas fiestas de Moros y Cristianos no pudo acudir cuando lo tenía previsto por problemas de salud. También ha anunciado que él mismo encabezará una expedición oficial que viajará mañana a Madrid, a la sede del SGAE, donde está instalada la capilla ardiente. Esta capilla estará abierta el lunes 9 de 11 a 20 horas en la calle Fernando VI, número 4. Su club de fans ha explicado que ha suspendido todos los actos que tenía previstos para celebrar su 73 aniversario la semana que viene, el 16 de septiembre.