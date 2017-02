The examples populate this alert with dummy content

INDUSTRIA Francés ofrece su apoyo a Alcoinnova para conseguir un proyecto sostenible y seguro en La Canal Alcoy asume que la iniciativa saldrá adelante tras la sentencia del Supremo que avala la declaración de Actuación Territorial Estratégica lunes, 27 de febrero de 2017 La sentencia del Tribunal Supremo que ha avalado la declaración del proyecto Alcoinnova como Actuación Territorial Estratégica ha supuesto un antes y un después para el Gobierno municipal. El alcalde, Antonio Francés, ha asumido el fallo y en comparecencia pública ha resaltado la legalidad del proyecto, por lo que anuncia que el Ayuntamiento va a trabajar para que el proyecto de La Española en La Canal “cumpla todos los requisitos para preservar la zona y sea un revulsivo para la economía local”. El regidor ha dejado claro que sigue pensando que la Generalitat ha “impuesto” el proyecto sin atender a los argumentos del Ayuntamiento. “Seguimos pensando que La Canal no es la mejor ubicación y que existen alternativas”, ha señalado Francés, quien, sin embargo, ha dejado claro que “la Justicia ha hablado de forma contundente y el proyecto es legal”. A tenor de la sentencia del Supremo y con nulas esperanzas de que la demanda contra la aprobación del proyecto sea estimada, Francés ha manifestado que el Ayuntamiento va a trabajar con la empresa para conseguir el “equilibrio” que desde primer momento requiere el proyecto Alcoinnova: el impulso de la economía y el respeto por el medio ambiente. El alcalde ha explicado que el Ayuntamiento ya ha trabajado con la empresa para mejorar la evaluación ambiental que tiene que aprobar la Conselleria de Medio Ambiente. Según sus cálculos, las obras de urbanización pueden comenzar este año. Como novedad, Francés ha precisado que la instalación de industrias necesitará de informe de la Confederación Hidrográfica del Júcar.