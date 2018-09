The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONES Francés opta a un tercer mandato para completar la “transformación” de Alcoy El alcalde será el candidato del PSOE con el apoyo unánime de los militantes y el objetivo de consolidar su proyecto político viernes, 28 de septiembre de 2018 Compartir Twitter Whatsapp Antonio Francés será el candidato del PSOE a la Alcaldía de Alcoy en las elecciones de 2019. El alcalde opta a un tercer mandato para “consolidar” su “proyecto de transformación” de Alcoy. Ha aceptado la petición de la ejecutiva local del partido, avalada por unanimidad por la asamblea de militantes. “Me presento porque tengo ilusión, fuerza, ganas, pasión y entusiasmo por trabajar por Alcoy”, ha dicho en su comparecencia en la sede local del PSOE, arropado por parte de sus concejales y por dirigentes socialistas. Francés considera que su proyecto no ha finalizado. “En los primeros cuatro años de mandato no se pudo ver el potencial de un gobierno del PSOE. En esta segunda legislatura ya se ha visto, apoyado además por el nuevo gobierno de la Generalitat. Y ahora hay que consolidarlo con el respaldo, además, del Gobierno central”, ha explicado el alcalde. El también candidato ha asegurado que Alcoy “ha mejorado en todos sus parámetros” desde que gobierna el PSOE: ha bajado el paro, se ha reducido la exclusión social y la presión fiscal por debajo de la media. Francés ha resaltado que bajo su mandato Alcoy “ha recuperado capitalidad y ha vuelto a ser referente”. Como ejemplos, ha citado la apertura del aulario de la Universidad de Alicante, el proyecto de ciudad inteligente o la reapertura del Centre d’Art. El alcalde no ha olvidado la “capacidad” del actual Gobierno local para captar inversiones en la ciudad. La más importante es la Estrategia de Desarrollo Urbano Sostenible, con 10 millones procedentes de Europa. Francés ha agradecido el “apoyo de los militantes y de la ejecutiva del PSOE”. Su secretario general, Jordi Martínez, ha recalcado que Antonio Francés representa “la continuidad de un proyecto político que ha cambiado el rumbo de Alcoy respecto de gobiernos anteriores”. Y ha añadido: “Queremos ilusionar con lo que hemos hecho y lo que queremos hacer”. Francés ha despejado dudas sobre su futuro político más allá de Alcoy. Se queda en la política municipal. "Ximo Puig me ha pedido que continue un mandato más. Mi aspiración es continuar trabajando por Alcoy y todo lo que pueda ayudar al proyecto de la ciudad, allí estaré", ha explicado.