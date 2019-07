The examples populate this alert with dummy content

PLENO PROVINCIAL Francés será el portavoz socialista en la Diputación Toma el relevo de José Chulvi- Ha destacado a la victoria socialista en la provincia y ha tendido la mano a Ciudadanos para conformar "otra mayoría diferente" a la que ha otorgado el gobierno provincial al PP viernes, 19 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Informativo comarcal (19/07/2019) Antonio Francés será el portavoz del PSOE en la Diputación de Alicante, que preside desde este viernes Carlos Mazón, del Partido Popular, con el apoyo de Ciudadanos. El alcalde de Alcoy, candidato del PSOE a presidir la institución provincial, en su discurso previo a la votación a la presidencia, ha hecho referencia a la mayoría de votos obtenidos por los socialistas en las pasadas elecciones para encabezar el ente provincial. "Los socialistas hemos ganado en 7 de las 9 comarcas". En referencia a la igualdad de diputados obtenidos por PP y PSOE, 14 cada uno, Francés ha tendido la mano a los dos representantes de Ciudadanos "para conformar otra mayoría" a la que este viernes ha otorgado la presidencia de la Diputación al popular Carlos Mazón. Francés ejercerá como portavoz del PSOE y toma el relevo de José Chulvi. La sesión plenaria de constitución de la nueva Corporación provincial la han seguido in situ como invitados representantes de las otras administraciones, como Patricia Blanquer, diputada nacional y el presidente de la Generalitat, Ximo Puig, entre otros. Francés ha destacado la necesidad de por parte de la Diputación de apoyar y pedir apoyo al Consell para el desarrollo de acciones conjuntas. Antes de la investidura del nuevo presidente de la Diputación Provincial han tomado posesión de sus cargos los 31 diputados electos. Francés ha optado por prometer el cargo mientras que el diputado del PP de la comarca Javier Sendra ha utilizado por la fórmula del juramento.