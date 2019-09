The examples populate this alert with dummy content

HOY POR HOY Francés valora el impacto económico y de posicionamiento de la Fira Modernista El alcalde de Alcoy analiza en Radio Alcoy los tres meses de legislatura y aborda asuntos de la actualidad lunes, 23 de septiembre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hoy por hoy Alcoy 12.20 (23/09/2019)

AUDIO Hora 14 Alcoy (23/09/2019) El alcalde de Alcoy, Antonio Francés, ha cerrado este lunes en Hoy por Hoy Alcoy, el ciclo de entrevistas realizado a los concejales del gobierbo y portavoces de la oposición. Ha analizado asuntos como la crisis sanitaria por la saturación de Urgencias y que ha supuesto la destitución de la gerente del departamento. Ha destacado el éxito de la II Fira Modernista del fin de semana que ha generado un importante impacto para el posicionamiento de la ciudad. "Es un éxito de todos". Valora el trabajo de la concejalía de Turismo, de las entidades locales y la colaboración ciudadana a lo largo del fin de semana que se ha traducido en el éxito de la iniciativa. Resalta no sólo el volumen de negocio en la hotelería y comercio generado, sino también el imparto turístico. Ha anunciado que la apertura del testamento de Camilo Sesto tendrá lugar este martes en Madrid. Ha recordado que su hijo había solicitado esperar a este trámite para autorizar el traslado de las cenizas a Alcoy, motivo por el cual la ciudad ha desconvocado el homenaje de despedida y capilla ardiente de este lunes. Se mostrado confiado en que finalmente pueda llevarse a término el homenaje del pueblo de Alcoy. "Independientemente de lo que establezca el testamento volveremos a plantear a la familia el traslado de las cenizas a Alcoy".