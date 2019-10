The examples populate this alert with dummy content

PREMIO Francesc Gisbert se alza con el Antoni Bru-Ciutat d’Elx de novela Con su obra Una vida per estimar, que se basa en la vida del escritor de Castalla Enric Valor lunes, 14 de octubre de 2019 Compartir Twitter Whatsapp El escritor alcoyano Francesc Gisbert ha ganado el premio de novela Antoni Bru-Ciutat d’Elx con su obra Una vida per estimar, que se basa en la vida del escritor de Castalla Enric Valor. Gisbert recibió el galardón de manos del edil de Promoción Lingüística, Carles Molina, en la gala del 9 d’Octubre que se celebró en el Gran Teatre d’Elx.