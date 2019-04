The examples populate this alert with dummy content

ELECCIONES MUNICIPALES Francisco Cantó es el número 3 en la lista del PP de Alcoy El candidato popular, presentado a través de las redes sociales, ha sido ponente de Fiestas de la Asociación de San Jorge lunes, 08 de abril de 2019 Compartir Twitter Whatsapp Francisco Cantó Coloma, el número tres de la candidatura del PP a las municipales, llega a través de las redes sociales. El alcaldable, Quique Ruiz, ha presentado a través de su perfil de Facebook a Francisco Cantó Coloma como número tres de la lista del PP para las próximas elecciones municipales. La cara pública de Quico Cantó viene de la mano de la Asociación de San Jorge de la que ha sido ponente de Fiestas de 2014 a 2018. Francisco Cantó se suma a la abogada Lirios García González, que el viernes fue presentada como la número 2 del PP a las próximas municipales.