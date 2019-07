The examples populate this alert with dummy content

DIPUTACIÓN Francisco Fenollar aspira al acta de diputado del PSOE en la comarca La junta electoral abre el plazo para que los concejales electos que quieran ocupar el escaño provincial puedan presentar los avales requeridos para optar a la candidatura jueves, 04 de julio de 2019 La designación final del diputado socialista de la comarca podría decidirse entre los alcaldes de Alcoy, Antonio Francés, y el de Alcolecha, Francisco Fenollar.

La Junta Electoral de Zona (JEZ) de Alcoy ha abierto el plazo para que los concejales electos que quieran ocupar el escaño de diputado provincial que corresponde al PSOE a la comarca, puedan presentar los avales requeridos para optar a la candidatura. Los aspirantes tienen hasta el lunes 8 de julio a las 15 horas para presentar la documentación ante el juzgado de Alcoy. Según ha trascendido, el plazo se cerrará con dos candidaturas. De este modo, y si las candidaturas cumplen los requisitos, sería necesaria una votación para que la comarca escoja al diputado socialista en el organismo provincial. A la candidatura de Antoni Francés, alcalde de Alcoy, y que fue apoyada por la ejecutiva provincial socialista el pasado 31 de mayo para obtener el acta en la Diputación de Alicante, se añade la del alcalde de Alcolecha, Francisco Fenollar, que ha empezado a recoger avales en la comarca. Practicamente descartada la posibilidad de que Antoni Francés sea nombrado presidente de la Diputación, al no haberse llegado a acuerdo de gobierno con Ciudadanos, los defensores de Fenollar ven más propicio la opción del primer edil de Alcolecha para defender los intereses de la comarca desde la oposición.