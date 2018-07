The examples populate this alert with dummy content

OCUPACIÓN Freno a la recuperación del empleo L’Alcoià y El Comtat registran la primera subida del paro desde agosto del año pasado jueves, 05 de julio de 2018 Compartir Twitter Whatsapp El paro subió en junio en la comarca por primera vez en los últimos 9 meses. Lo hizo de forma mínima, apenas 18 personas, básicamente por los aumentos registrados en Muro, Onil e Ibi. Los tres municipios suman 70 nuevos parados, lo que lastra los descensos de Alcoy, 28 parados menos, y Cocentaina, que cerró junio con 21 desempleados menos. La comarca reúne a 10.871 desempleados, de los que la mitad, 5.201, son de Alcoy, según los datos de UGT. El sindicato lamenta el empeoramiento de la calidad del empleo. Por sectores, subió el paro en la industria y la agricultura mientras que descendió en la construcción y los servicios.