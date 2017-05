The examples populate this alert with dummy content

EDUCACIÓN Frente común empresarial contra el cierre del aula de Bachillerato de La Salle Los presidentes de las patronales del textil ATEVAL y ACETEX y el de la Cámara de Comercio de Alcoy expresan "la indignación y más profundo rechazo" a la decisión de la Consellería de Educación miércoles, 17 de mayo de 2017 Los presidentes de las patronales del textil ATEVAL y ACETEX y el de la Cámara de Comercio de Alcoy suscriben un comunicado en el que expresan "la indignación y más profundo rechazo" a la decisión de la Consellería de Educación de plantear la supresión de un aula de Bachillerato en La Salle. El comunicado, que firman León Grau, José Vicente Ponzoda y Enrique Rico, ha sido trasladado al Ayuntamiento de Alcoy en busca de apoyo institucional. "El alcalde Antonio Francés nos ha asegurado que ha tomado cartas en el asunto desde el principio y va a continuar trabajando en este sentido", explica la coordinadora de ACETEX, Marian Domingo. Las entidades empresariales se han puesto a disposición del Ayuntamiento para colaborar en las acciones que sean precisas hasta que este asunto se solucione. En el comunicado las patronales del textil y la Cámara destacan el nivel académico y la excelencia que ha alcanzado La Salle, a la vista de los resultados de sus alumnos, y piden por ello que Educación revierta en su decisión y siga apoyándolo económicamente mediante concierto.