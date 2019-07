The examples populate this alert with dummy content

LA TERTULIA Frente común para la extinción y prevención de incendios Los políticos reconocen en La Tertulia el trabajo de los colectivos, para los que piden más ayudas de la Administración miércoles, 10 de julio de 2019 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (10/07/2019) La prevención y extinción de incendios ha de ser cuestión de estado más allá de siglas. Los políticos han reconocido este miércoles en La Tertulia el trabajo de los colectivos, para los que piden más ayudas de la Administración. El portavoz del PP, Quique Ruiz, ha concluido el tiempo de debate plantea el debate de una moción que alcance la categoría de declaración institucional para preservar la riqueza medioambiental de la comarca. Ruiz ha destacado su interés por que el Ayuntamiento ofrezca la información sobre todos los grupos que trabajan en la prevención y extinción y zonas de actuación. El concejal responsable de Transición Ecológica, Jordi Silvestre ha nombrado la labor de voluntarios, radioaficionados o Protección Civil. Compromís, a través de su portavoz, Marius Ivorra ha destacado el trabajo de los bomberos para los que reivindica más apoyo desde la Diputación. El edil de Podem, Aaron Ferrándiz, ha recriminado los recortes aplicados por anteriores gobiernos autonómicos. También crítica se ha mostrado la concejal de Ciudadanos, Rosa García, con la gestión de la anterior Consellera de Medio Ambiente. El concejal de Guanyar, Pablo González, destaca la importancia de los planes de prevención como el de Alcoy y el edil de Vox, David Abad, ha puesto el acento en la concienciación ciudadana para prevenir catástrofes medioambientales. Todos los grupos han destacado la labor de la Agrupación Contra Incendios Forestales, ACIF, en la prevención y extinción.