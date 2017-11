The examples populate this alert with dummy content

INFRAESTRUCTURAS Frente común para reclamar el fin de la autovía a Gandia Alcaldes, empresarios y el Consorcio de las Comarcas Centrales acuerdan implicar a todos los grupos en las Cortes para consensuar un plan que permita reactivar la carretera paralizada desde 2007 martes, 07 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (07/11/2017) Alcaldes, empresarios y el Consorcio de las Comarcas Centrales han formado un frente común para apoyar a los vecinos que reivindican la finalización de la autovía L’Olleria-Gandia, pendiente desde 2007 y fuera de los presupuestos de la Generalitat para el año que viene. Han acordado durante una jornada celebrada en Gandia reclamar un encuentro con la consellera de Infraestructuras, María José Salvador, y con todos los grupos con representación en las Cortes Valencianas. La sede de la patronal de Gandia acogió este lunes una jornada sobre la falta de infraestructuras en las Comarcas Centrales, centrada especialmente en la autovía CV60 como un eje vertebrador básico. En la jornada participó el alcalde de Alcoy y presidente del Consorcio de las Comarcas Centrales, Antonio Francés, que defiende la necesidad de concluir el proyecto, pendiente desde 2007. “Es una infraestructura básica para cohesionar el territorio”, recalca Francés. En colaboración con la plataforma ciudadana que reivindica el proyecto, el consorcio y la patronal va a reclamar reuniones con la consellera de Infraestructuras, María José Salvador, y con los grupos en las Cortes para que, desde el consenso, el proyecto pueda reactivarse. “Vamos a mantener la reivindicación”, señala Francés. La plataforma pro CV60 ha reunido más de 6.000 firmas de apoyo a su reivindicación, así como la adhesión de más de 30 entidades. La construcción de los 23 kilómetros para finalizar la autovía entre Terrateig y L’Olleria está valorada en 64,6 millones de euros. De momento, el proyecto ha quedado fuera de las cuentas de la Generalitat para el año 2018.