CAMPAÑA TELEVISIVA Frescura y profesionalidad en ocho segundos El Corte Inglés encarga a Imaginarte, la firma del alcoyano Antonio Piñero, su nueva campaña televisiva de los 8 Días de Oro martes, 31 de octubre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Hora 14 Alcoy (31/10/2017) El Corte Inglés ha confiado en la agencia del alcoyano Antonio Piñero, Imaginarte Comunicación Creativa, para elaborar y dirigir los cuatro spots para televisión que componen su nueva campaña 8 Días de Oro. Un reto para la firma creativa, como explica Lucía de la Vega, planner de Imaginarte, que ha intentado condensar la máxima frescura en los ocho segundos que dura la campaña. "La campaña incita a vender pero también pide frescura, que sea atractiva y pegadiza, que la gente acabe bailándola y cantándola". De las cuatro piezas publicitarias, dos se dedican a la mujer, una al hombre y la cuarta al hogar. El tema musical de la campaña, que ha sido adaptada a varios formatos, ha sido compuesto por la productora Oeo Music. La campaña de los 8 Días de Oro, que estará activa hasta el 12 de noviembre, ofrecerá descuentos de hasta el 30% en primeras marcas de El Corte Inglés.