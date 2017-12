The examples populate this alert with dummy content

ARREL Frutos de la lucha contra la despoblación Omar y Estefanía son la primera familia que se instala en Agres atraída por los incentivos fiscales del Ayuntamiento, que apoya el nuevo servicio de atención a niños de 1 a 3 años miércoles, 29 de noviembre de 2017 Compartir Twitter Whatsapp escúchalo en AUDIO Arrel (29/11/2017) Omar Maestre es un joven de Xirivella que desde hace unos meses reside en Agres junto a su mujer, Estefanía, natural de Elche, y el hijo de ambos. Constituyen la primera familia que se ha instalado en el municipio, a medio camino entre los lugares de origen de la pareja. En la decisión de vivir en Agres pesó la oferta de incentivos fiscales que ofrece el Ayuntamiento: alquiler social de un máximo de euro y medio el metro cuadrado, así como exenciones en las tasas municipales. El alcalde, Josep Manel Francés, considera relevante que en la primera edición de este plan de ayudas la localidad haya ganado los primeros nuevos vecinos. No obstante, el regidor tiene claro que la iniciativa emprendida es una carrera a largo plazo. Al plan para frenar la despoblación se añade un servicio de atención infantil a cargo de la asociación El Bancal espai respectuós. Una de sus responsables es Pilar Cerdà, detalla que ya cuentan con seis niños: dos de Bocairent, uno de Alfafara y tres de Agres. La entidad, además de ofrecer esa atención a niños de entre 1 y 3 años cada día de 8 a 15 horas, ofrece otras actividades para dinamizar el municipio. Todo suma para mantener una alta calidad de vida, como la que admite disfrutar Omar desde que se instaló en el municipio.